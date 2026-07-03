Per Thorstvedt ballano diversi milioni. Si lavora per limare la distanza fra Fiorentina e Sassuolo

La Fiorentina sta lavorando per regalare a Grosso il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. Nella giornata odierna i viola si incontreranno con i neroverdi per provare a chiudere un'operazione complessa.

La richiesta neroverde

Il contratto in scadenza e la volontà del norvegese potrebbero facilitare il lavoro di Paratici, ma il Sassuolo è un osso duro e difficilmente scenderà sotto i 20 milioni di euro.

Offerta viola

La Fiorentina, dal canto suo, non vorrebbe andare oltre 15 milioni, bonus compresi. Nella giornata di oggi le due società cercheranno di limare la distanza per ultimare una trattativa che, nonostante le difficoltà, sembra destinata ad arrivare a compimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.