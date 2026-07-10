Non convocato per le visite mediche, ma Gosens si presenta comunque al Viola Park: il motivo

Le voci di mercato sul terzino della Fiorentina Robin Gosens continuano a tenere banco. Infatti, come riferito ieri, il giocatore sarebbe fuori dall'elenco dei convocati per il ritiro della squadra viola. E, non a caso, la dirigenza sta al contempo provando a velocizzare la trattativa per il laterale mancino Oso del Siviglia.

Gosens al Viola Park

Nonostante non fosse stato convocato dal club per le visite mediche insieme al resto della squadra, Gosens si è comunque presentato oggi al Viola Park. La sua presenza nella struttura viola non era però legata ai test fisici con i compagni.

Il motivo

Il motivo della sua visita sarebbe infatti prettamente personale, e probabilmente per recuperare alcuni suoi effetti personali al Viola Park. Nel frattempo, resta aperta la situazione di mercato attorno al giocatore, con il suo futuro ancora da definire e sempre più lontano dal progetto tecnico della Fiorentina.