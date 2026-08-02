La Nazione: Kean segna e convince... Fabregas

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Gol e mercato. Kean al bivio”. A pagina 2 in taglio alto: “Kean: gol, mercato e tentazioni. L’opzione Fabregas la preferita. E’ sempre viva la pista Pellegrino”, di spalla: “Caccia agli esterni. L’opzione Solomon non è da scartare. Ma non in prestito”, in taglio basso: “I Blancos spingono Mastantuono verso Firenze”. A pagina 3: “Pareggio Real...e di qualità. Piccoli va ancora a segno. E Moise ritrova lo spunto”, in taglio basso: “Grosso: «Possiamo fare anche meglio»”.