Corriere Fiorentino: Dodò, cessione o rinnovo

Spazio al mercato sulle pagine del Corriere Fiorentino, con uno sguardo rivolto con particolare attenzione al fronte cessioni.

La saga Dodò

Il Corriere fa il punto della trattativa che potrebbe portare il terzino brasiliano via da Firenze: “Un patto con Dodò” e ancora nel sottotitolo “Il brasiliano ha chiesto di andarsene e vuole la Champions, i viola hanno dato l'ok e chiedono 15 milioni. Ma se alla fine non ci sarà stata cessione arriverà il rinnovo”.

Altre cessioni

In taglio basso il quotidiano fiorentino riporta altre trattative in uscita: “Il Nizza su Richardson, il Friburgo cerca Fabbian”.