Nuovo Franchi, ricavi fino a 10 milioni all’anno. Ma sui grandi concerti resta l'incognita
Un Franchi capace di generare ricavi anche quando la Fiorentina non scende in campo. È uno degli obiettivi del restyling dello stadio, che apre nuove prospettive commerciali per il club viola. Sul futuro dell’impianto, però, resta un interrogativo: quello legato alla possibilità di ospitare i grandi concerti.
Incognita
Come scrive questa mattina La Repubblica, nell’edizione di Firenze, la capienza per gli eventi musicali sarebbe limitata a 20-25 mila spettatori. Numeri inferiori ai 30-35 mila che, secondo il quotidiano, servirebbero a sostenere i costi dei principali tour. Un limite che rischierebbe di penalizzare Firenze nella scelta delle tappe, favorendo una piazza concorrente come Bologna.
Tra i cinque e i dieci milioni
La musica resta dunque un capitolo da chiarire, mentre il progetto commerciale punta a rendere lo stadio attivo durante tutta la settimana. La Fiorentina guarda a ricavi annuali compresi tra 5 e 10 milioni di euro, attraverso negozi, ristorazione, visite guidate e servizi di accoglienza.
Un ruolo significativo sarebbe affidato agli spazi VIP e agli sky box, destinati a raddoppiare. Attività pensate per trasformare il Franchi in una fonte di entrate continuative, oltre gli incassi delle partite.