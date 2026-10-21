Franchi, ascensori in Maratona e recupero dell’acqua piovana: le novità del cantiere

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Come riporta La Nazione, ieri il sindaco Sara Funaro ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare l’avanzamento del cantiere, seguito ormai quotidianamente dall’amministrazione.

Ascensori

Tra gli interventi più attesi c’è il montaggio del pennone sulla Torre di Maratona, previsto nei prossimi giorni (con ritardo perché doveva essere installato prima della partita contro il Frosinone). Intanto procede la verniciatura impermeabile dei gradoni della Maratona, dove si stanno predisponendo anche gli ascensori: consentiranno di raggiungere la parte superiore della gradinata e gli skybox, garantendo l’accessibilità anche alle persone con disabilità.

Recupero acqua piovana

Un’altra novità riguarda la sostenibilità dell’impianto: è in fase di introduzione un sistema di recupero dell’acqua piovana, che sarà riutilizzata per irrigare il terreno di gioco.

Svolta al percorso

Gli aggiornamenti arrivano dopo la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. Un passaggio che ha impresso una svolta al percorso, con l’obiettivo di concludere la procedura entro l’estate del 2027.

Sul fronte delle verifiche tecniche, infine, l’ultima determina dirigenziale segnala l’affidamento a un operatore specializzato del servizio per l’esecuzione delle prove sui materiali e delle prove di carico. Un ulteriore tassello nel percorso di trasformazione dello stadio.