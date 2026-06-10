La Gazzetta dello Sport: La caccia ai talenti azzurri...a costo contenuto
Un articolo dedicato da La Gazzetta dello Sport alla Fiorentina quest’oggi.
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Il titolone del pezzo è: “Viola all’italiana”. E ancora: “Vertice negli Usa dai Commisso Koleosho e Okoli idee per Grosso”. Sommario: “Ferrari e Paratici vedono la proprietà: caccia ai talenti azzurri a costo contenuto”.
Made in Italy
Articolo che inizia così: “Missione e rifondazione nel segno del made in Italy. Il viaggio di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici negli Usa è appena cominciato: una settimana scarsa a New York per conoscere la proprietà”.
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