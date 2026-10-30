Corriere dello Sport-Stadio: Njie, il primo sigillo...e l'abbraccio a Vanoli

Diverse pagine sulla partita della Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
Pagine 16 e 17
Titolone sulla gara è: “Solo piccoli segnali viola”. Sottotitolo: “Njie e Joao Mario non bastano L’Atalanta fa 2-2 con Zalewski”. Di spalla a pagina 16 il commento: “Non c’è ancora un’identità”.
Pagina 18
Qui troviamo: “Njie il primo sigillo”. Sottotitolo: “Alieu si sblocca al Franchi e abbraccia Vanoli: era stato proprio il tecnico a farlo esordire ai tempi del Toro”. Infine le dichiarazioni di Vanoli che dice: “Paghiamo dei blackout”.
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