Rubino continua a segnare e la Carrarese vince il delicato scontro salvezza contro la Virtus Entella
Non si ferma più Tommaso Rubino, che trascina la Carrarese al successo nello scontro diretto delicatissimo contro la Virtus Entella, deciso proprio da una sua zampata.
Una vittoria preziosissima
La rete siglata dal giovane attaccante interrompe un digiuno di vittorie che, per i gialloblu, durava dalla fine di ottobre, restituendo ossigeno e morale alla formazione toscana. Grazie a questi tre punti, la squadra sale a quota 13 in classifica, riuscendo a sfilarsi dalla pericolosa zona dei playout.
La stagione di Rubino
Per il classe 2006 si tratta del quarto centro stagionale in campionato, un con reti pesanti già messe a segno contro avversarie come Padova, Modena e Palermo. Un rendimento che conferma che la scelta della Fiorentina di un nuovo prestito è stata corretta, in vista della prossima stagione - forse quella buona per vedere Rubino finalmente in prima squadra?