Una delle cessioni più remunerative (almeno in futuro...) del mercato estivo della Fiorentina è stata quella di Roberto Piccoli al Bologna, col prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Tra acuti, sfortuna fisica e concorrenza

L'impatto con i felsinei ha mostrato però luci e ombre. Nelle prime settimane, l'ex Cagliari ha collezionato sette presenze consecutive dal primo minuto, svolgendo spesso un lavoro sporco per la squadra ma riuscendo, al contempo, a siglare un solo gol in campionato nel 2-2 contro il Sassuolo.

Una titolarità da riconquistare

La lesione al bicipite femorale rimediata a metà ottobre contro l'Inter ha però costretto Piccoli ad oltre un mese di stop, che ha inevitabilmente rallentato il suo inserimento nella squadra e favorito la crescita di Odgaard, ad oggi il titolare di Palladino nel ruolo di centravanti ed impiegato come falso nueve. L'ex Fiorentina è ritornato in campo negli ultimi minuti di gioco contro il Parma, ed è adesso nuovamente a disposizione dell'allenatore campano, che nella partita di contro l'Udinese lo ha mandato in campo per soli sei minuti.