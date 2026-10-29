"Valdepeñas deve lavorare sulla fase difensiva ma ha talento. In Italia si etichettano subito i giocatori"

Davide Brivio, calciatore cresciuto nel vivaio viola e doppio ex di Fiorentina e Atalanta, ha parlato a Radio Bruno, analizzando la partita dei viola contro i nerazzurri di stasera e soffermandosi anche sul terzino gigliato Valdepeñas, da ex laterale di ruolo.

‘Spero di vedere una partita giocata a viso aperto’

“La partita di stasera è delicata: la Fiorentina ha già cambiato l'allenatore, mentre anche l'Atalanta non vive un grande momento a livello emotivo, dopo una grossa rivoluzione fatta in estate. Di solito in questi casi si pensa ad un pareggio come possibile risultato. Ovviamente la preoccupazione è tanta per entrambe le squadre, ma a me piacerebbe vedere una partita giocata a viso aperto, dove le squadre cercano di vincere e ottenere il risultato. In Serie A, d'altronde, al primo sbaglio di solito si prende gol”.

‘Ha talento, può migliorare lavorando, Valdepeñas mi piace’

“Valdepeñas mi piace, anche se è normale che deve adattarsi al campionato italiano. In questo momento Vanoli, cercando una fase difensiva più stabile, magari preferisce avere più equilibrio. Qua in Italia si criticano subito i giocatori e si tende ad etichettarli dopo qualche partita, ma il talento c'è. A me lui piace proprio perché è più offensivo ed intraprendente, come i terzini spagnoli. Sarà anche un po' carente in fase difensiva, ma se si crede nel talento, va coltivato e alimentato e lui può migliorare col lavoro".