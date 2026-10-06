Ecco Tiago Gabriel, un’altra scoperta di Corvino. Gli occhi della Fiorentina sul difensore del Lecce - VIDEO

Il nome di Tiago Gabriel rimbalza in casa Fiorentina: il difensore centrale portoghese, ma nato in Francia, è un calciatore che piace alla dirigenza viola, anche se finora non vi sono stati approcci concreti da parte del diesse viola Fabio Paratici e del suo gruppo di lavoro.

Lo porta Corvino

Il classe 2004 lusitano, nato il 21 dicembre e quindi quasi un 2005, è un giocatore che si sta mettendo ampiamente in mostra in Serie A dalla passata stagione. L’ex dirigente viola Pantaleo Corvino lo prelevò per circa 1 milione di euro dall’Estrela Amadora, convinto di aver pescato un’altra delle sue potenziali plusvalenze… e per Tiago Gabriel, salvo clamorose sorprese, sarà così, considerata anche la valutazione che ne fa la dirigenza pugliese.

Le caratteristiche tecniche

Altissimo, oltre il metro e 95, Tiago Gabriel è un difensore di piede destro, in possesso di buonissima tecnica di base e una velocità non disprezzabile in rapporto all’altezza. La struttura del calciatore del Lecce non è impressionante, in rapporto all’altezza: Tiago Gabriel è un ectomorfo, e si caratterizza perciò per un fisico piuttosto esile e longilineo. Fortissimo di testa, fa del gioco aereo un vero punto di forza: ha già realizzato 4 reti in due anni e non è un caso che le abbia fatte tutte proprio di testa, una delle quali proprio contro la Fiorentina.

Un video per dare un'idea del giocatore portoghese