Niente Fiorentina per Belghali, che però la ritroverà da avversario

Terzino duttile, classe 2002, che può giocare su entrambe le fasce e anche più avanzato, dai costi contenuti e con già 17 presenze e un Mondiale alle spalle con la sua Algeria: il profilo di Rafik Belghali, nelle rotazioni della Fiorentina, sembrava starci eccome. Invece, la sua destinazione non sarà Firenze.

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Lo riporta Trivenetogoal.it, che commenta l'ultimo step dell'esodo in uscita da Verona sponda Hellas: Belghali è sempre più vicino al Sassuolo, dopo essere stato sondato anche dalla Roma, e sembra indirizzato ad essere il secondo acquisto stagionale che i neroverdi fanno nella bottega scaligera, dopo quello di Bowie.

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Niente da fare, quindi, per la Fiorentina, che continua a cercare un profilo da aggiungere al pacchetto di esterni difensivi. Con anche la situazione di Dodo in bilico, è forse quello il reparto più complicato da gestire al momento.