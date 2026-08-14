Un altro ingresso in difesa sulla fascia sinistra? I nomi monitorati dalla Fiorentina

La Fiorentina non ha ancora finito con il mercato in entrata. Ma tra i pensieri di Paratici e della dirigenza viola non c'è solo l'ala sinistra: sulla stessa fascia, infatti, si guarda anche a un terzino.

Terzino sinistro in arrivo?

La situazione più complicata da risolvere è quella degli esuberi Dodo e Fortini; prima di agire, infatti, la società aspetta di liberare un posto. Ma a competere con Valdepeñas per un posto sulla sinistra potrebbe essere aggiunto un altro profilo a disposizione di Grosso.

Prima gli esuberi, poi…

Destiny Udogie è un nome molto lontano, in contatto peraltro con la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sta tenendo d'occhio alcuni profili a cui è interessata. Resta vivo Belghali del Verona, occhio anche a Moura del Porto e a Tavares della Lazio.