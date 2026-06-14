Kospo: "Lasciare Barcellona la decisione più difficile, Firenze lo step successivo della mia carriera. Per il futuro..."

Un'estate fa la Fiorentina acquistava dal Barcellona il giovane difensore bosniaco Eman Kospo, fresco vincitore della Youth League con i granata. L'arrivo del giocatore dalla Cantera blaugrana aveva acceso gli animi dell'ambiente viola.

Una stagione sotto le aspettative

Le aspettative, fin troppo alte per un giocatore che non aveva mai giocato con i professionisti, non sono state rispettate. Il difensore ha giocato praticamente tutta la stagione con la Primavera gigliata, non riuscendo a debuttare con la prima squadra nonostante le tante convocazioni in panchina.

Le parole del giovane difensore

Intervistato dal campione dal noto giornale spagnolo Sport, il giovane viola ha parlato del suo addio al Barcellona e del suo approdo a Firenze: “Lasciare il Barcellona è stata la scelta più difficile della mia carriera, se giochi in un club così importanti non vorresti mai andartene. Dopo due anni incredibili ho però deciso di andare via per fare step successivo nella mia carriera. Non so cosa accadrà in futuro, ma sarò sempre grato al Barcellona”.