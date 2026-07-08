La voglia di Firenze di Thorstvedt: E la Fiorentina ha formulato un'offerta con tanto di contropartita

Prosegue il negoziato tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt.

Ha già scelto Firenze

Nel caso del centrocampista norvegese, ancora impegnato ai Mondiali in Nord America, il club viola cercherà di spendere il meno possibile per diversi aspetti: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027, vuole andare via dal Sassuolo e ha già scelto Firenze come destinazione.

Contropartita tecnica

La proposta fatta agli emiliani prevede una contropartita tecnica individuata in Simon Sohm e un conguaglio che si aggira intorno ai quattro milioni di euro.