L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Rakow: “Vincere dà autostima e fiducia. Quella contro la Cremonese era una partita veramente importante e l'abbiamo vinta attraverso la prestazione e la fattura dei gol. Però quello è passato, domani abbiamo una gara difficile contro un avversario che già all'andata ci ha dato fastidio. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie mentali, abbiamo avuto solo due giorni. Ma il risultato di Cremona, in questo senso, aiuta”.

“La sosta non incide sulle scelte. Teniamo alla Conference e voglio la miglior formazione”

Sosta incide sulle scelte? “Assolutamente no. Non guardo più avanti di quello che è la partita di domani, ci interessa solo quella. Abbiamo sempre detto che teniamo alla Conference, la vogliamo rispettare e puntiamo a fare di tutto per passare il turno. Cerco di mettere in campo la miglior formazione possibile per raggiungere l'obiettivo”.

“Fazzini? Il ruolo è da interpretare. Ecco cosa mi aspetto da lui e da Gudmundsson”

Su Fazzini: “Ho sempre detto che il ruolo va interpretato, nel calcio non esiste un ruolo ben specifico e lo vediamo in tutte le squadre. Lui e Gudmundsson hanno qualità abbastanza simili e possono giocare in più ruoli. Quello è il ruolo che ci permette più equilibrio come squadra, ma per le qualità che hanno questi ragazzi possono avvicinarsi verso la punta negli spazi vuoti. Devono andare a cercarla, sono bravi a giocare tra le linee. Ognuno ha delle caratteristiche ben specifiche”.