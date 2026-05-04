Prima squadra, società e comunicazione: Paratici prende in mano la situazione e rivoluziona tutto

Serve a poco Roma-Fiorentina di stasera. Serve a finire in modo dignitoso la stagione, con la salvezza già in tasca. Serve ad avere qualche risposta da quei calciatori ancora con il futuro incerto. Serve a capire se Rugani (che probabilmente non giocherà) la Fiorentina lo vorrà riscattare o meno, alle cifre pattuite con la Juventus. Serve ad interpretare Vanoli, che ha già capito che la sua avventura fiorentina è terminata, anche se nessuno al momento glielo ha comunicato. In queste ultime gare ci sarà spazio per qualche giovane in più, pensando anche al futuro e al prossimo anno oppure no? Lo capiremo presto.

Mentre continuano le manovre per definire il futuro. In società cambieranno tante cose, con Paratici che dopo i primi mesi di adattamento prenderà in mano la situazione (è stato preso per questo) e rivoluzionerà tutto. La prima squadra, l'organigramma societario, le varie mansioni all'interno della comunicazione viola e tanto altro.

A proposito di comunicazione, quest'anno è stato più che mai chiaro ed evidente che tante cose non sono andate. A livello di infortuni, di gestione della stampa, di rapporti, di notizie date o non date, di veline difficili da decifrare. L'immagine, da sempre in questo mondo, è la prima cosa che conta. Ecco, soprattutto lì servono figure importanti, chiare. Non ragazzi giovani ed inesperti, più realisti del re, che non hanno mai fatto quel mestiere. Serve esperienza, in campo e fuori e a tutto questo sta già pensando Paratici che, come fece Pradè a suo tempo, porterà i suoi uomini e le sue persone di fiducia (sperando che i risultati siano migliori).

Poi toccherà alla squadra e al nuovo allenatore che probabilmente sarà Grosso. Lo ripetiamo, una scelta in linea con la Fiorentina degli ultimi anni, ma che non fa sognare, un altro allenatore che ha voglia di prendere il volo, dopo Italiano e Palladino, anche se gran parte di Firenze sperava in un tecnico, come Sarri, che il volo lo aveva già preso da tempo. E invece, come al solito…