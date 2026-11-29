Bernardo Brovarone, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la sconfitta della Fiorentina per 1-0 in trasferta contro l'Udinese.

Gruppo in anarchia assoluta

"Siamo allo strazio assoluto. Chi ha la delega sull'area sportiva deve prendersi le responsabilità del caso: conosco il valore di Paratici come dirigente, ma in questo momento il quadro è chiaro e ci sono stati errori pesanti. Colpisce la gestione di un gruppo in uno stato di anarchia assoluta, dove ognuno fa quello che vuole e mancano concetti, supporto, concentrazione e tenuta atletica. Non è solo un tema legato a Vanoli, anche se richiamarlo è stata una mossa discutibile: fa fatica a trovare una linea guida una squadra pagata cifre enormi ma apparsa spenta e senza certezze".

Difficile restare in silenzio

"Il calcio richiede competenze precise e quadri societari ben strutturati, con figure dirigenziali forti e capaci di reggere la dimensione del club. Dopo la scomparsa della figura di riferimento - Barone - la scelta di affidare il ruolo di direttore generale a chi si occupava di comunicazione - Ferrari - ha lasciato la società scoperta sul piano gestionale e rappresentativo. È difficile accettare atteggiamenti di superiorità o il silenzio quando i risultati sul campo sono così negativi: servono risposte concrete, non parole che suonano come giustificazioni di fronte a un esborso economico così importante".