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"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Jennifer Boldini e Mario Tenerani

Redazione /
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Questa sera andrà in onda l'ultima puntata stagionale di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo di Fabio Grosso, nuovo allenatore viola, e delle prospettive della squadra in vista del prossimo campionato. 

Seguiteci e commentate in diretta!

Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti: la pallavolista del Bisonte Firenze Jennifer Boldini e il giornalista Mario Tenerani. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale. 

Segui la puntata 

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