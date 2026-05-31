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Corriere dello Sport-Stadio: Viola, i nodi da sciogliere

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra principalmente sulla trattativa fra Fiorentina e Sassuolo per Grosso, senza però dimenticare anche il mercato dei calciatori, sempre più nel vivo. 

Prima pagina

Il Corriere scrive nel titolo principale in copertina: “Grosso finale” e poi “Viola, i nodi da sciogliere”. 

Pagina 22 

La prima pagina interna dedicata ai colori viola si sofferma sull'imminente arrivo di Grosso e sul mercato viola. “Grosso, si tratta” scrive il Corriere nel titolo principale. Di spalla invece un articolo sulla difesa viola: “Obiettivi in difesa: Viery e Obert”. 

Pagina 23

Nell'ultima pagina sulla Fiorentina il Corriere dello Sport presenta una lunga intervista al capitano della Primavera Viola Niccolò Trapani, dal titolo: “Io sogno in viola”. 

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