Corriere dello Sport-Stadio: Viola, i nodi da sciogliere
Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra principalmente sulla trattativa fra Fiorentina e Sassuolo per Grosso, senza però dimenticare anche il mercato dei calciatori, sempre più nel vivo.
Prima pagina
Il Corriere scrive nel titolo principale in copertina: “Grosso finale” e poi “Viola, i nodi da sciogliere”.
Pagina 22
La prima pagina interna dedicata ai colori viola si sofferma sull'imminente arrivo di Grosso e sul mercato viola. “Grosso, si tratta” scrive il Corriere nel titolo principale. Di spalla invece un articolo sulla difesa viola: “Obiettivi in difesa: Viery e Obert”.
Pagina 23
Nell'ultima pagina sulla Fiorentina il Corriere dello Sport presenta una lunga intervista al capitano della Primavera Viola Niccolò Trapani, dal titolo: “Io sogno in viola”.
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