Chivu: "La Fiorentina ha fatto il gol della domenica ma non ci siamo fatti prendere dal panico"

Il commento di Christian Chivu, tecnico interista, arriva anche in sala stampa:

“Abbiamo fatto una buona gara, poi siamo andati sotto col tiro della domenica. Ma mi è piaciuto l'atteggiamento. Avrei detto la stessa cosa anche se oggi finiva 0-1 ma per quello che abbiamo fatto io sono felicissimo. La parte mentale conta tanto e oggi non ci siamo fatti prendere dal panico o dalle ingiustizie, è merito dei ragazzi e di questo gruppo. Anche oggi i subentrati hanno aggiunto qualcosa”.