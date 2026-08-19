Nani: "Atta alla Fiorentina? Non abbiamo mai detto le cifre, ma è un accordo che ci soddisfa"

Gian Luca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è tornato a commentare la trattativa che ha portato Atta alla Fiorentina. Queste le sue parole, arrivate durante la presentazione della Prima Squadra friulana, raccolte da TMW.

“Accordo che ci soddisfa”

“Non abbiamo mai svelato le cifre della cessione di Atta: abbiamo raggiunto un accordo che ci soddisfa e che dà al ragazzo un'occasione importante. Dico sempre che vorremmo trattenere i calciatori, ma non sempre è possibile: è arrivata un'offerta che ci consente di investire sul calciomercato e che permette al ragazzo di fare un ulteriore step”.

Le cifre e i dettagli

La cifra per il trasferimento di Atta, anche se non esplicitata dal ds Nani, si aggira attorno ai 25mln fissi più circa 10mln di bonus e il 30% sulla rivendita del giocatore.