Brovarone: “Kean via? Spesi 25 milioni per Pellegrino ma sembra non esista. Fiorentina non ricaverà niente da Dodô, a meno che…”

L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV, spaziando tra tantissimi argomenti di casa Fiorentina, tra campo, mercato e non solo.

‘Perché Fiorentina non può prendere un allenatore di esperienza?

“L’atteggiamento della squadra col Frosinone è stato imperdonabile, sembrava annoiata e triste. Mi chiedo cosa ci sia che non vada in questi calciatori, tecnicamente si è costruito bene. L’allenatore è Grosso e resta lui, tifo per lui e vediamo quello che succederà. Perchè la Fiorentina non riesce ad essere una squadra? Gli allenatori degli ultimi anni a Firenze mancano di un certo tipo di esperienza. Per Italiano era la prima volta in una piazza importante, per Palladino idem, per Grosso lo stesso. Perchè la Fiorentina non può prendere un allenatore di maggiore esperienza in un progetto da centinaia di milioni?”.

“Era quasi impossibile pensare trovarsi in questa situazione dopo quanto vissuto l’anno passato, e invece… poi vedi Gudmundsson che cammina, Atta, tutta l’eleganza che vuoi, ma bisogna iniziare a giocare a calcio. Dragusin marca a tre metri. Occorre essere duri con questi calciatori che non danno risposte professionali. La Fiorentina ha delle ambizioni precise e sta spendendo tantissimo”.

’Gestione della questione Kean un po’ affrettata’

“Kean via? Senza di lui la Fiorentina perde profondità e gol, calcisticamente è una bomba, ma anche uno che ha creato tanti problemi. Pellegrino non mi è dispiaciuto col Frosinone, ha un gran colpo di testa ma se non arrivano i cross… Paratici ha sempre voluto cedere Kean, avrebbero dovuto fissare una data limite, la gestione complessiva della situazione è stata un po’ affrettata. Va anche detto che non è arrivata mezza richiesta vera per il calciatore, se non si fosse fatto avanti il Como… Credo poi che ci fosse un desiderio importantissimo del giocatore di andare via dalla Fiorentina”.

“La Fiorentina ha speso 25 milioni di euro per Pellegrino, si è acquistato un centravanti che segna i gol, è bravo, anche se sembra che non esista. So che Paratici ha parlato anche con Balogun, l’agente di Zirkzee è un marpione e il diesse viola non è uno che si fa infinocchiare. La cosa che mi ha più colpito è che 10 giorni fa lui ha detto che se avesse venduto Kean ne avrebbe preso uno più forte. Parole grosse, una frase molto pesante: trovare un giocatore più forte di Kean è difficile”.

‘La Fiorentina non ricaverà niente da Dodô’

“Dodô? Portai una squadra al suo agente due anni fa, Bertolucci, che è un uomo di potenza smisurata. Uno dei suoi collaboratori mi disse chiaramente: ‘Non mi portare nulla, la Fiorentina con noi si è comportata malissimo e ricaverà 0 da lui”. Ci sono due opzioni: o un rinnovo di contratto dandogli i soldi che prenderà a 0 da qualche altra squadra, o arriva una squadra che gli dà i soldi che lui prenderà a 0… altrimenti andrà via a parametro zero. La strategia è chiara”.