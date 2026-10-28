Forte mattatore in Youth League: "Felice per i 4 gol, arriverà anche in campionato"

Giuseppe Forte si è preso la scena nel match d'esordio per la Fiorentina Primavera in Youth League, vinto contro il Septemvri Sofia con il punteggio di 5-0. Dei 5 gol viola, infatti, ben 4 portano la sua firma.

Non c'è tempo per esultare

L'attaccante, intervistato poi dai canali ufficiali del club gigliato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono contentissimo, per i 4 gol e per l'assist a Croci. Ora dobbiamo penare subito al Cesena. Io, il mister e tutta la squadra abbiamo un grandissimo rapporto. Dobbiamo pensare immediatamente alla prossima partita di sabato".

Il gol arriverà anche in campionato

L'attaccante classe 2008 ha esorido come meglio non avrebe potuto in Youth League e segnato in finale di Supercoppa Primavera, ma non ancora in campionato. Un digiuno che, a suo dire, terminerà presto: "Il gol in campionato arriva, basta che portiamo i tre punti a casa: questa è la cosa più importante".