Valcareggi a FN: "Mastantuono vuole restare, farà due anni a Firenze. Operazione capolavoro di Paratici. Kayode? Ancora mi arrabbio!"

Il procuratore fiorentino Furio Valcareggi, intervistato da FiorentinaNews.com , ha espresso il proprio parare sui due giovani talenti legati alla Fiorentina.

Nella Nazionale azzurra è presente un grande rammarico viola, sulla fascia destra sfreccia un certo Kayode.

“Ecco, lì mi arrabbio davvero! A suo tempo me la presi con Pradè e con Ferrari. Come si può cedere Kayode? Una squadra inglese offre diciassette milioni e tu lo vendi? Io avrei risposto: «Grazie, arrivederci, ci vediamo tra un paio d’anni». Quei diciassette milioni non sarebbero certo diminuiti: conoscendo il mercato, avrebbero solo potuto aumentare. La Fiorentina doveva tenerlo, beneficiare delle sue prestazioni e veder crescere il suo valore. Come si fa a vendere un giocatore del genere? Un errore storico. Kayode è davvero forte. Ha personalità, non si tira indietro nei contrasti, rincorre gli avversari e non perde mai la concentrazione quando deve intervenire in scivolata. Era un nostro giocatore, e pensare di averlo lasciato andare dispiace ancora di più”.

Un altro giocatore ancora nel ritiro della Nazionale è Mastantuono, che ha trovato il primo gol con l’Argentina. In questi giorni si sta parlando del suo futuro…

“Secondo me lui vuole restare qui, è attaccato alla maglia violai. Rimarrà per due anni poi potrebbe tornare a Madrid. Questo è stato un capolavoro di Paratici. Direttori sportivi capaci di entrare nella sede del Real Madrid ne ho visti pochi, Paratici è uno di questi. Ha un rapporto privilegiato con il Real, anche grazie alle operazioni di mercato che ha concluso in passato come quella di Cristiano Ronaldo”.