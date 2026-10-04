Valcareggi a FN: "Mastantuono vuole restare, farà due anni a Firenze. Operazione capolavoro di Paratici. Kayode? Ancora mi arrabbio!"
Il procuratore fiorentino Furio Valcareggi, intervistato da FiorentinaNews.com, ha espresso il proprio parare sui due giovani talenti legati alla Fiorentina.
Nella Nazionale azzurra è presente un grande rammarico viola, sulla fascia destra sfreccia un certo Kayode.
“Ecco, lì mi arrabbio davvero! A suo tempo me la presi con Pradè e con Ferrari. Come si può cedere Kayode? Una squadra inglese offre diciassette milioni e tu lo vendi? Io avrei risposto: «Grazie, arrivederci, ci vediamo tra un paio d’anni». Quei diciassette milioni non sarebbero certo diminuiti: conoscendo il mercato, avrebbero solo potuto aumentare. La Fiorentina doveva tenerlo, beneficiare delle sue prestazioni e veder crescere il suo valore. Come si fa a vendere un giocatore del genere? Un errore storico. Kayode è davvero forte. Ha personalità, non si tira indietro nei contrasti, rincorre gli avversari e non perde mai la concentrazione quando deve intervenire in scivolata. Era un nostro giocatore, e pensare di averlo lasciato andare dispiace ancora di più”.
Un altro giocatore ancora nel ritiro della Nazionale è Mastantuono, che ha trovato il primo gol con l’Argentina. In questi giorni si sta parlando del suo futuro…
“Secondo me lui vuole restare qui, è attaccato alla maglia violai. Rimarrà per due anni poi potrebbe tornare a Madrid. Questo è stato un capolavoro di Paratici. Direttori sportivi capaci di entrare nella sede del Real Madrid ne ho visti pochi, Paratici è uno di questi. Ha un rapporto privilegiato con il Real, anche grazie alle operazioni di mercato che ha concluso in passato come quella di Cristiano Ronaldo”.