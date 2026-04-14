Ahi, ahi Parisi, lo stop è lungo, per Kean si vive alla giornata. Due recuperi in arrivo
Dopo giorni di silenzio, la Fiorentina ha finalmente fatto chiarezza sulle condizioni dei propri infortunati che sono diversi.
Parisi preoccupa
La situazione che preoccupa maggiormente in questo momento è quella relativa a Fabiano Parisi. L'esterno è alle prese con un edema osseo al piede destro, un accíacco che rischia di tenerlo fuori ancora per qualche settimana.
Il ‘solito’ Kean
C'è poi Moise Kean, per il quale ormai si vive alla giornata. Ciclicamente si ripresentano questi problemi alla tibia sinistra del centravanti e anche ieri con la Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca.
Ritorni a breve
I giocatori che dovrebbero invece rientrare a breve sono Niccolò Fortini e Marco Brescianini. Il primo potrebbe essere tra i convocati già giovedì prossimo in Conference League. Mentre il secondo, a detta del tecnico, Paolo Vanoli, potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Lecce in campionato.