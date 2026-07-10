Da qualche ora Loric Timmermans è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2009 arriva dal RAAL La Louviere, club belga, per unirsi alla Primavera viola. Attraverso i suoi social il giovane ha commentato la sua firma con la squadra gigliata.

Le parole di Timmermans

“Oggi sono orgoglioso e felice di firmare il mio primo contratto professionale con la Fiorentina. Questa firma è il risultato di molti anni di lavoro, sacrifici e perseveranza. Vorrei ringraziare con tutto il cuore i miei genitori e mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto e hanno fatto di tutto per me fin da quando ero piccolo”

Ringraziamenti

“Un enorme grazie anche al mio agente per la fiducia, il sostegno e tutto il lavoro svolto al mio fianco. Infine, grazie alla mia ragazza, che mi sostiene ogni giorno, sia nei momenti belli che in quelli più difficili. Il suo sostegno e la sua presenza significano tantissimo per me. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me. Questo è solo l'inizio… Un ringraziamento speciale anche al mio ex club, per aver contribuito alla mia crescita e al mio percorso. Forza Viola!”.