Sempre più nera la stagione di Vlahovic. Il serbo si ferma nuovamente per un infortunio. E contro la Fiorentina...
La stagione di Dusan Vlahovic è tutt'altro che indimenticabile. Il bianconero, oltre ai problemi legati alla difficile trattativa per il rinnovo di contratto con la Juventus, è stato martoriato dagli infortuni.
Stagione storta
L'ex bomber della Fiorentina, dopo essere stato lontano dai campi per più di tre mesi a causa di un infortunio all'adduttore, era tornato da poche settimane a disposizione di Luciano Spalletti. Il serbo non potrà però dare una grossa mano alla Juventus per la sua rincorsa Champions per via di un nuovo infortunio muscolare.
Nuovo infortunio
Stavolta la causa del dolore è una lesione di basso grado del soleo (polpaccio) che lo terrà lontano dai campi per circa tre settimane. L'attaccante bianconero tornerà dunque a disposizione a fine aprile, abbondantemente prima della sfida fra la Juventus e la Fiorentina, che si terrà il 17 maggio a Torino.