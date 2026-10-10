"L'infortuno di Atta non mi preoccupa, Vanoli quest'anno ha tante soluzioni. Una Fiorentina che ispira tanta fiducia"

Dopo l'analisi sulle colonne dell'edizione odierna de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla sfida di questo pomeriggio della Fiorentina di Paolo Vanoli contro il Genoa di Daniele De Rossi.

“E' vero che Atta è un'assenza pesante ma quest'anno la Fiorentina ha tante alternative importanti. Mi auguro che recueri presto e che torni il prima possibile se stesso per il bene suo e della squadra, ma appunto le soluzioni non mancano: e questa credo sia la novità piu importante di questa stagione. Vanoli potrà attingere ad altri centrocampisti o mezze punte, e questo sarà molto importante oggi".

“Con Venezia e Napoli buoni segnali, ora serve la conferma”

Ha anche aggiunto: "La sfida di oggi oltre ad attrarre interesse perche arriva dopo la lunga sosta, porta interesse anche per capire cosa sia davvero questa squadra. Con Napoli e Venezia abbiamo avuto dei buoni segnali, e adesso dopo il grande vuoto di partite mi auguro che i viola riescano a riempirlo con una bella prestazione e con un bel risultato”.

“Mi aspetto una squadra con tanta personalità e voglia di sacrificio”

Ha spiegato poi quanto sia importante vincere, considerato anche il calendario del prossimo mese: “Mi sembra abbastanza ovvio che vincere sia fondamentale, anche se immagino che qualcuno sia disposto a firmare anche per un pareggio. Quando vinci vuol dire che qualcosa in piu dell'avversario l'hai messo: può essere sia dal punto di vista del gioco che da quello caratteriale. Quello che in questo momento conta credo che sia avere un risultato positivo, anche se va ammesso che un pareggio non sia un risultato negativo. Affrontiamo una squadra in difficolta, un allenatore in difficoltà, in uno stadio molto caldo, quindi la squadra deve mostrare personalità, fiducia in se stessa e sacrificio. Poi se verrà il bel gioco lo valuteremo dopo, quello che conta sarà ripartire con il piede giusto”.

“Il Genoa sarà affamato ma ho molta fiducia nella Fiorentina e nel suo allenatore”

Qualche parla anche sul Genoa: “Non do per scontato nulla perche affrontiamo un avversario molto motivato. Ho letto e sentito che De Rossi ha l'appoggio della squadra, i giocatori non giocheranno contro di lui ma che faranno di tutto per il proprio allenatore. Una situazione che assomiglia molto a quanto vissuto dallo stesso Vanoli la scorsa stagione. Va tenuto conto che ripartiamo in trasferta contro una squadra affamata, starà a noi tenere i colpi e renderne il piu possibile. Io personalmente ho molta fiducia in questa squadra e nel suo: finora abbiamo visto buone cose con Venezia e Napoli, e per questo voglio essere fiducioso”.

“Vanoli è un tecnico che sa preparare molto bene le partite”

Ha anche detto che squadra si aspetta: “Mi aspetto una squadra moderna che sa preparare una partita sapendosi adattare alle situazione, sapendo sfruttare al meglio i momenti di intensità. E' evidente che il Genoa resterà molto attento e cercherà di ripartire in ripartenza, ma gli allenatori servono a questo: capire come giochino gli avversarie colpirli nei loro punti deboli. E mi immagino che da questo punto di vista Vanoli l'abba preparata sicuramente al meglio”.