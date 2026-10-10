Il suo Tottenham è ultimo in classifica e De Zerbi le prova tutte: Spurs in ritiro a Marbella, come la Fiorentina di Prandelli

Il pessimo inizio di campionato del suo Tottenham, che dopo 5 giornate è ancora ultimo in Premier League con soli 2 punti, il tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi ha scelto di prendere una decisione che ai tifosi della Fiorentina ricorderà qualcosa. Una scelta che qualche anno fa, ormai quasi 20, prese anche il tecnico che era alla guida della squadra viola.

Il Tottenham non ingrana e De Zerbi prende spunto da Prandelli

Per provare a cambiare l'andamento della stagione, e provare a migliorare la tenuta fisica dei suoi giocatori, secondo quanto riportato da la BBC l'ex tecnico di Sassuolo e Brighton ha preso una scelta singolare per le usanze e le tradizioni del campionato britannico. dopo la sfida contro il Manchester United, in programma oggi pomeriggio alle 18:30, il Tottenham lascerò Londra alla volta di Marbella per un mini ritiro. Chissà se il tecnico non ha preso spunto dall'ex tecnico della Fiorentina Claudio Prandelli che nel 2007 porto la squadra per una decina di giorni nel paese spagnolo, per recuperare e preparare la ripresa dopo le feste di Natale.

Il tecnico degli Spurs non pensa solo alla condizione fisica

La motivazione è chiara: vuole creare una coesione di gruppo, ancora non amalgamata, come dimostrano i due punti nelle prime cinque giornate di campionato. L’allenatore sfrutterà i 9 giorni che intercorrono tra la partita a Old Trafford e quella contro il Coventry, in programma lunedì 19 ottobre. Non si tratta, comunque, di una novità per il tecnico bresciano. Infatti, quando allenava il Marsiglia, organizzò quattro viaggi nel mezzo della stagione, tre dei quali a Roma, per compattare il gruppo e conoscere meglio i nuovi arrivati.