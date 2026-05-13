De Rossi può scavalcare tutti, anche Grosso. Una chance per Vanoli, mentre Iraola...

La giornata di oggi sarà decisiva per le sorti all'interno della Fiorentina di Paolo Vanoli. L'idea più forte all'interno del club è quella di non proseguire con l'allenatore di Varese ma di cambiare guida tecnica, ma una chance lo stesso Vanoli sembra ancora averla.

I candidati principali

E in tal senso, scrive stamani La Nazione, i due nomi che il ds Fabio Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la panchina sono quelli di Daniele De Rossi e di Fabio Grosso. Il primo ha fatto capire che non è scontata la sua permanenza al Genoa mentre il secondo ha già fatto intendere al Sassuolo di essere pronto a valutare nuove opportunità.

Piste estere

Ci sono anche quelle. E va seguito con attenzione il nome di Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth che ha già avuto contatti col Crystal Palace, ma che ha fatto sapere di voler prima valutare altre opportunità, lasciando, di fatto, una porta aperta anche alla Fiorentina.