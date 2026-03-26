L’ex attaccante viola Francesco Baiano è intervenuto al "Salotto Viola" di Italia7 , esprimendosi su Vanoli e sulle sferzanti parole di Cassano in merito a Fagioli.

‘Capisco Vanoli, vorrebbe più sostegno’

"Da una parte capisco lo sfogo di Vanoli nel post gara con l’Inter… dopo due partite così. La Fiorentina dall'inizio del campionato si trova con 'la testa sott'acqua', adesso che ha messo il naso fuori, s'aspetta qualcosa di più... maggior sostegno. Alla fine tireremo le somme, ma adesso non serve a niente far polemica".

‘Quando Cassano parla male di qualcuno, spesso…’

"Non perdo tempo a commentare quello che dice Cassano su …Fagioli non mi interessa. Sputa dove ha mangiato per tanti anni... mancare di rispetto in questo modo ai suoi ex colleghi, è davvero incommentabile. Fagioli non si deve abbattere... perché quando Cassano parla male di qualcuno, spesso, quel qualcuno finisce in Nazionale".