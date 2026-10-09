Il confronto tra Vanoli e Mastantuono al rientro dall'Argentina: ecco cosa ha detto l'ex Real al tecnico viola

Tanto entusiasmo in casa Fiorentina per il rientro rapido di Franco Mastantuono dall'Argentina. E' stato lui a chiudere la lista di giocatori che sono tornati a Firenze dagli impegni con le rispettive nazionali.

Il confronto

Appena si sono rivisti, l'argentino e Vanoli hanno avuto un colloquio per il possibile impiego del 2007 a Genova domani. Mastantuono ha confermato all'allenatore la ferma volontà di giocare, che in Argentina si è allenato bene e che il carico dei 90 minuti complessivi con l'Albiceleste non è un problema.

La decisione di Vanoli

Non ci si aspettava niente di diverso, questo è chiaro. Ma Mastantuono ha messo nero su bianco le sue condizioni. Palla a Vanoli, che prenderà una decisione probabilmente già stamattina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.