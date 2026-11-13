Pieraccioni: "Nella chat sulla Fiorentina, ecco gli ultimi messaggi scritti da Marco Masini e Gianfranco Monti"

Leonardo Pieraccioni, noto attore e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport Insider di una chat Whatsapp in cui parla della squadra viola insieme ad altri personaggi dello spettacolo che condividono il suo stesso tifo.

Masini "consiglia" Vanoli

Tra i membri di questa chat c'è anche il cantante Marco Masini, che spinge per l'utilizzo di un giocatore al centro dei dibattiti viola nell'ultimo periodo: “L'ultimo messaggio è di Marco Masini: mi dice di dire che Pedro Gonçalves deve giocare. Fatto".

Altri messaggi sulla Fiorentina

Pieraccioni prosegue: "Poi Gianfranco Monti aggiunge: è una squadra giovane con talento, ci vuole tempo. Un altro messaggio di Masini: l’allenatore deve essere bravo e veloce per risalire in classifica. Vabbè, questa è una bischerata, potevo dirla anche io”.