Neanche il tempo di arrivare che Piccoli è già pronto a scendere in campo con il Bologna

Roberto Piccoli è stato ufficializzato nella serata di ieri e ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Bologna. L'ormai ex Fiorentina arriva in rossoblù in prestito ma di fatto, viste le condizioni per l'obbligo di riscatto, non vestirà più la maglia viola.

Subito in campo

Piccoli, peraltro, è stato subito coinvolto da Tedesco che l'ha convocato per l'amichevole di domani contro il Brighton. L'ex Cagliari non partirà dal primo minuto ma sicuramente troverà spazio a partita in corso, in attesa del debutto ufficiale in campionato.