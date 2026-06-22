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Corriere dello Sport-Stadio: La punta prescelta in caso di partenza di Kean

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Apertura stamani per: “Sondato Pellegrino”. Sottotitolo: “La punta del Parma è il prescelto in caso di partenza di Kean”. Sommario: “La Fiorentina non vuole trovarsi impreparata nel reparto chiave Colloqui già avviati con il club emiliano: chiesti 20 milioni”. 

Nuovo preparatore e caccia alle ali

In taglio basso: “Filippi nuovo preparatore dei portieri”. Infine sul mercato: “È caccia agli esterni: Koleosho è in pole”. 

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