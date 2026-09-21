Proc. Dragusin: "Dopo il Frosinone mi ha fatto arrabbiare, ci ho parlato per 2 ore e poi è migliorato. Non è venuto a Firenze per rimanere un anno solo"

L'agente di Radu Dragusin, Florian Manea, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito dopo la grande prestazione con la Fiorentina di ieri contro il Napoli.

Il colloquio

“Questo è il vero Dragusin. Dopo la partita col Frosinone siamo stati due ore a parlare. Io ero molto arrabbiato, gli ho spiegato e ricordato chi è. Lui è un giocatore forte, intelligente. Da quel momento ha incominciato a migliorare. Ieri l’ho chiamato dopo la partita e gli ho detto che è stato impressionante e determinante: questo è quello che deve portare alla Fiorentina”.

Sul futuro

"Come lui ce ne sono pochi in giro. Dopo il disastro con il Frosinone mi ha fatto felice. Lui è uno che fa autocritica. Deve essere uno dei migliori difensori centrali d’Italia. La prova con il Frosinone non l’accetto. Deve essere in contatto con la tifoseria perché ha firmato un contratto di 5 anni. Non è venuto qui per andarsene dopo un anno".