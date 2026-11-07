Poesio: "Vincere contro la Juventus cambierebbe tutto. Ballottaggio Fagioli-Oulaï? VI dico che..."
Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto a Radio Bruno alla vigilia della sfida contro la Juventus per analizzare il momento della Fiorentina e commentare le ultime vicende in casa viola.
Sulla Juventus
Queste le sue parole: “Arrivare alla sosta per le nazionali con una vittoria contro la Juventus cambierebbe radicalmente la percezione del nostro momento. Il discorso di Vanoli ? Oggi le cinque sostituzioni pesano tantissimo e offrono la concreta possibilità di incidere sull'andamento della gara”.
Sul ballottaggio Fagioli-Oulaï
Il giornalista si è poi concentrato sulla probabile formazione della Fiorentina per la gara di domani: “La logica di Vanoli porterebbe a schierare Fagioli, ma la realtà del campo premia Oulai: fare a meno del regista dopo averlo difeso pubblicamente non sarà facile, anche l'ivoriano dovrebbe essere in vantaggio per una maglia da titolare. Il vero problema della Fiorentina resta l'assenza di un'identità ben definita a centrocampo: la rotazione degli uomini vista finora fa parte della normale gestione e non mi sorprende affatto”.