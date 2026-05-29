Angeloni saluta Galloppa: "Gli auguriamo il meglio. Ho pianto tanto per questo risultato. Grazie a Vanoli per l'attenzione ai giovani"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto da parte della Primavera viola di Daniele Galloppa, di fatto ufficializzando l'addio del tecnico al termine della stagione.

Sullo scudetto

“È una gioia immensa, perché è un lavoro di anni. Riuscire a riportare il titolo a Firenze dopo 43 anni è qualcosa di unico. Al Viola Park, poi… Voglio dedicare questo trofeo a Commisso, alla famiglia e a Giuseppe. Ogni giorno cerchiamo di lavorare per quello che ci ha donato Rocco. Ho pianto tanto perché è una gioia immensa per tutti i ragazzi”.

Su Galloppa e il futuro

“Galloppa? La tensione c’è sempre. Con lui si è chiuso un ciclo. È un ragazzo che è cresciuto con noi, ha fatto tutte le categorie e negli ultimi due anni ha svolto un lavoro meraviglioso insieme al suo staff. Tanti ragazzi sono andati in prima squadra: quella è la vittoria più importante. E per questo ringraziamo anche Vanoli e la nuova dirigenza con Paratici. Daniele è forte e bravo. Gli auguriamo il meglio per una carriera radiosa. Il sostituto? Avremo il tempo di parlare con il direttore. Dobbiamo aprire un altro ciclo e faremo le nostre valutazioni”.