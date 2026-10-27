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Beltran, ecco la risposta all'interessamento della Fiorentina: una clausola rescissoria monstre

Marco Masoni /
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A un passo dal rinnovo contrattuale con il River Plate. Il portiere accostato a più riprese alla Fiorentina, Santiago Beltran, sta per firmare il nuovo accordo con il suo attuale club. 

Cento milioni

La scadenza passerà dal dicembre 2027 a quello del 2030, ma la novità più importante è un'altra: l'inserimento di una clausola rescissoria monstre da 100 milioni di dollari, contro gli attuali 25. 

Un modo da parte del club, anche se non certo definitivo, per rispondere ai tanti interessamenti che ci sono stati per questo estremo difensore classe 2006. 

Una compagnia di rilievo

Sì, perché oltre alla Fiorentina, in Argentina si parla anche di Atletico Madrid, Manchester United, Inter e Juventus sulle sue tracce. Una compagnia mica da ridere per i viola. 

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