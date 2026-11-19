A TMW Radio l'ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella è stato interrogato sui due talenti argentini della Serie A: Nico Paz del Como il viola Franco Mastantuono. Chiarissimo il responso dell'ex punta gigliata.

‘Mastantuono deve crescere ancora molto’

"Nico Paz e Mastantuono sono due talenti ma Nico Paz è più avanti. Gioca da due anni qui, con un allenatore che lo ha migliorato a livello tattico. E poi fisicamente è più forte rispetto a Mastantuono. E questo lo aiuta a essere determinante in area. Mastantuono deve migliorare ancora molto".

‘Vorrei uno come Nico Paz nella mia squadra’

"Nico Paz è uno che può fare anche il centrocampista classico, Mastantuono no. Per la mia squadra sceglierei senz'altro Nico Paz, perché abbina fisico, corsa e tecnica. È un giocatore che vorrei, è uno che può crescere ancora molto".