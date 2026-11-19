Ospite di Lady Radio, l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha toccato vari temi di casa Fiorentina, dal ritorno in campo di lunedì prossimo ad alcuni singoli della rosa di Vanoli.

‘De Gea va sostenuto per il bene di tutti’

“Vanoli ha dato un giorno libero alla squadra oggi, e condivido, visto che la squadra giocherà lunedì prossimo e ci sono vari rientri dalle Nazionali. Oggi il vero premio per i calciatori sono i giorni liberi, non tanto i soldi. Anche Palladino concedeva vari giorni liberi alla squadra. La Fiorentina deve sfatare questo rientro dalla sosta, e a Monza vincerà. A Udine si può pareggiare, poi vittorie con Cagliari, Parma e Bologna. Portiere? Va sostenuto De Gea per il bene di tutti, è un gran portiere e la squadra deve aiutarlo”.

‘La volontà di Mastantuono farà la differenza’

“Il futuro di Mastantuono? Paratici ha ottimi uffici col Real Madrid, lo abbiamo visto anche con l’arrivo di Valdepeñas, c’è un ottimo cordone ombelicale. Al netto di una qualificazione europea o della vittoria della Coppa Italia, c’è un fattore che farà la differenza, ossia la volontà del calciatore. Mastantuono in Italia sta bene e sta trovando spazio nella Nazionale, bisogna vedere quali possano essere le alternative. A Firenze ha trovato la comfort zone che potrà farlo arrivare al traguardo di giocare al Real Madrid ed essere protagonista”.

‘Oulaï era quello che mancava alla Fiorentina’

“La fermata di Bagno a Ripoli intitolata a Rocco Commisso ha scatenato nuovamente la polemica. Questa gestione sportiva ha diviso la città, dovrebbe essere una festa intitolare una fermata, invece è qualcosa che fa discutere. Oulaï era quello che mancava alla Fiorentina, con Fagioli invece bisogna mettersi a sedere e parlarci, fossi Paratici farei così. Tutti hanno commesso errori, ma lui ha età e mezzi per risolvere i suoi problemi, ha talento e qualità. Immagino che abbia fatto un percorso di recupero il ragazzo, ma gli va fatta capire la fortuna che ha”.