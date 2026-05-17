Ed ecco la celebrazione dall'America. I complimenti della famiglia Commisso per "una vittoria su campo storicamente difficile"

Non poteva mancare all'appello, stavolta per un obiettivo un po' più serio rispetto a quello celebrato una settimana fa, la chiamata presidenziale da parte di Giuseppe B. e Catherine Commisso.

A fine gara il patron della Fiorentina e la madre hanno contattato il Dg Ferrari per complimentarsi con tutta la squadra, il mister e con il Direttore Paratici.

Una sottolineatura importante per la vittoria “su un campo storicamente difficile come quello della Juventus”. E ora tutta la concentrazione possibile in vista dell'ultima, inutile ma magari foriera di nuove celebrazioni, gara interna con l’Atalanta.