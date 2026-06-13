Eugenio Ascari, procuratore sportivo, è intervenuto a Trentesimo Minuto su Italia 7 commentando l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina e le prossime mosse del ds Fabio Paratici.

“C'è fiducia tra ds e allenatore”

Ascari ha commentato: “Grosso arriva da due stagioni straordinarie come allenatore del Sassuolo, sia in B che in A. I grandi nomi che erano stati accostati come quello di Glasner andranno in panchine di vertice. Ma dobbiamo ricordarci che Paratici conosce bene Grosso dai tempi della Juventus, e sicuramente c'è fiducia tra il ds e l'allenatore, un elemento importante per la ricostruzione”.

"Compito di Paratici complesso"

E ha aggiunto: "Il compito di Paratici sarà complesso: con tutti i prestiti che rientreranno alla base sarà un handicap iniziale. Prima degli acquisti dovrà la dirigenza dovrà occuparsi di cedere questi giocatori".

