La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, serve l'apriscatole, una catena in cerca d'autore

Un articolo sulla Fiorentina presente all’interno de La Gazzetta dello Sport.

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Il titolo del pezzo in questione è: “Serve l’apriscatole Casting Fiorentina, Njie è l’uomo giusto”. Sottotitolo: “L’ex granata ha colpito con l’Under 21 svedese e sabato a Genova si candida come titolare”.

Catena in cerca d'autore

Articolo che inizia così: “Se la catena di destra è già efficace, quella di sinistra è ancora in cerca d’autore. La sintesi della capacità realizzativa della Fiorentina può essere fotografata dalle reti segnate da quando Paolo Vanoli è tornato in panchina…”.