Como esagerato! I ragazzi di Fabregas ne segnano nove in Champions League. Il Napoli crolla e subisce un poker
Serata europea storica per il Como, che contro i francesi del Lens vincono con l'incredibile punteggio di 8-1. Sconfitta invece per il Napoli di Allegri, che contro il Porto di Farioli ottiene il terzo K.O. in Champions League su quattro partite.
Crisi Napoli
In terra lusitana sono i padroni di casa del Porto a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Bednarek. I partenopei pareggiano alla mezz'ora con McTominay, salvo poi crollare nella ripresa. E' Gabri Veiga a riportare il Porto in vantaggio, siglando il gol del 2-1 approfittando della disattenzione difensiva azzurra. La rete del 3-1 arriva di nuovo con un colpo di testa da calcio piazzato, con il centrale Kiwior che insacca. Al 90esimo, è l'attaccante Samu che porta il risultato sul definitivo 4-1 su rigore.
Apoteosi Como
Goleada del Como, che fuori casa rifila 9 gol al malcapitato Lens. Per i lombardi trovano la rete Douvikas (3), Paz, Liberali, Da Cunha, Kempf, Baturina e Papaccioli. Una prestazione da stropicciarsi gli occhi per i ragazzi di Fabregas, che maltrattano i francesi chiudendo il match sull'1-9. In questo momento, dopo quattro giornate, il Como si trova in quarta posizione con nove punti; posto che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi.