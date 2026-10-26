Kean nuovo bomber del Como? Intanto Fabregas si gode la sua "riserva" che rinnova il contratto

In un Como che fa stropicciare gli occhi a tifosi e addetti ai lavori, c'è un giocatore che ancora non ha vestito i panni del protagonista. Si tratta di Moise Kean, arrivato dalla Fiorentina sul finire del mercato estivo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 40 milioni di euro.

Kean in ombra, il suo rivale rinnova

Tra ambientamento nello scacchiere di Fabregas e qualche problema fisico, Kean per il momento con i lariani ha collezionato appena 4 presenze tra campionato e Champions senza mai andare a segno. Chi sta invece trascinando la squadra a suo di gol e colui che sembrava dover fare da riserva all'ex viola ovvero Tasos Douvikas, per il quale in giornata è stato annunciato il rinnovo del contratto fino al 2031.

Fabregas esulta

Ecco le dichiarazioni del mister comasco Cesc Fabregas dopo l'ufficialità del rinnovo di Douvikas: "Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo".