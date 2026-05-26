L'ultimo, disperato, tentativo per tenersi ancora Grosso. Altrimenti scatta il conguaglio

Il Sassuolo non vuol perdere il proprio allenatore. Tutti all'interno del club neroverde sono soddisfatti del rendimento del lavoro fatto da Fabio Grosso e vorrebbero proseguire con lui.

Rinnovo del contratto

Tutto questo mentre ci sono le sirene forti della Fiorentina che si fanno sentire, eccome. Per cercare di non far scappare dall'Emilia lo stesso Grosso, il Sassuolo, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, ha proposto a Grosso il rinnovo del suo contratto con adeguamento dell'ingaggio (al momento guadagna meno di un milione netto).

Risposta in tempi brevi

L'AD, Giovanni Carnevali, attende una risposta nel giro di pochi giorni. Se Grosso vorrà andarsene dovrà comunicarlo a breve per permettere al club di trovare un sostituto e il Sassuolo, riporta il quotidiano sportivo, chiederà un conguaglio per liberarlo in anticipo.