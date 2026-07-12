Non tramonta l'idea Lang per la Fiorentina. E attenzione a un possibile intreccio di mercato con il Napoli

La Fiorentina si è rinforzata molto in difesa, ma Paratici guarda con attenzione anche a quelli che dovranno essere i colpi per i prossimi esterni di attacco viola.

Interesse vivo

Non è tramontata la posta che porta a Noa Lang, anche perché il Napoli ha chiuso per l’arrivo di Zeballos e adesso potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese. E così Paratici e Goretti restano alla finestra e continuano a manifestare il loro interesse per il classe 1999, che sarà valutato da Allegri in ritiro.

Possibile scambio?

Attenzione a un possibile intreccio di mercato con Dodô, in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli è interessato al brasiliano e non è escluso che i partenopei possano considerare uno scambio con Noa Lang e conguaglio a proprio favore. Lo scrive il Corriere dello Sport.